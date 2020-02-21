Serdal Adalı: Beşiktaş varsa umut vardır

Beşiktaş’ta son seçimde başkan adayı olan Serdal Adalı, Trabzonspor mücadelesinde takıma destek vermek için Vodafone Park’taki yerini alacağını söyledi.

Adalı, “Beşiktaş kazanırsa, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının içinde kalır. Daha önümüzde çok maç var. Rakiplerimiz eninde sonunda puan kaybedecektir. Eğer takım olarak iyi bir performans sergilersek, bu mücadeleden 3 puanla ayrılırız. Beşiktaş’ın olduğu her yerde, umut vardır. Taraftarlarımız, cumartesi günü statta muhteşem bir atmosfer yaratacaklarından şüphem yok. Onların desteğiyle, oyuncuların da var gücüyle mücadele edeceklerine inanıyorum” dedi.