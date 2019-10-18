Serdal Adalı: Beşiktaş kazansın

Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede başkan adaylarından olan, Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı dün kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu’na teslim etti.

Adalı burada yaptığı açıklamada, “Kim kazanırsa kazansın, Beşiktaş kazansın” ifadelerini kullandı.

Listesini Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hepginar’a teslim eden Adalı, kongrede rakip olacağı adaylar, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay’a da başarılar diledi.

Adalı kesinleşen listesini ekibiyle birlikte Divan Kurulu’na teslim etti.

‘Fedakârlık yaptı’

Serdal Adalı, “Ben kazanamazsam, her zaman yeni başkanın yanında olurum” ifadesini kullandı.

Adalı, İsmail Ünal’ın başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili olarak ise “Şu anda 3 aday kaldı. İsmail Ünal’a da teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakârlık yaptı. Bana gelen herhangi bir teklif olmadı. Dün akşama kadar da çekileceği belli değildi, spontane gelişti” dedi.

Akşam TRT Spor’un yayınında projelerini anlatan Serdal Adalı, “ Öğrencilere indirimli maç bileti uygulamamız olacak. Basketbol ve voleybol hariç amatör şubeleri tek sponsorla çözmek için girişimimiz var. Ara transferde takıma direkt 11’de oynayacak bir forvet alacağız” ifadesini kullandı.

KIRMIZI OY PUSULASI

Serdal Adalı (20849)

1964 Adana doğumlu olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Adalı Holding’in sahibi olup; inşaat, turizm, lojistik, catering ve uluslarası enerji alanlarında iş yapmaktadır. Adalı evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Yönetim Listesi

Emin Önal (7494)

1957 yılında Mardin’de doğdu. Müteahhitlik yapmaktadır. 1998-2000 Süleyman Seba, 2002- 2004 Serdal Bilgili ve 2010-2012 Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurullarında görevler aldı.

Hüseyin Yücel (21291)

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sorbonne Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı. TÜSİAD üyesi olan Yücel, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Doğan Küçükemre (10985)

1963 yılında Sivas’ta doğdu. Uzun yıllar bilişim sektöründe profesyonel yöneticilikler yapan Küçükemre, 1995 yılından bu yana bilişim, turizm, inşaat sektörlerinde hizmet veren çeşitli şirketlerin sahibidir.

Ahmet Selçuk Sert (5756)

1960 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fakültesi’nden mezun olmuştur. İzban Yönetim Kurulunda bulunan Sert, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hicabi Gökdereli (13109)

1963 yılında Bayburt’ta doğdu. Genel Cerrahi uzmanıdır. Özel Başarı hastanesinin sahibi olan Gökdereli, evli ve 2 çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir.

Yücel Biçer (9845)

1957 yılında Kastamonu’da doğdu. Fizik yüksek mühendis olan Biçer İngilizce bilmektedir.

Melih Aydoğdu(15474)

1972 yılında Kayseri’de doğdu. Akaryakıt inşaat ve turizm otelcilik sektörlerinde hizmet veren şirketleri bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Aydoğdu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Akçelik(31639)

1963 yılında Ankara’da doğdu. İş insanı, sanayici, uluslararası marka yöneticisidir. İngilizce, Gürcüce ve Rusça bilmektedir.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Kemal Çiloğlu, Uğur Fora, Ahmet Oğuz Uçanlar, Süha Taşpolatoğlu