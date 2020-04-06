Derleyen: Kaan Karahan

Sercan Yıldırım, Ozan Tufan, Volkan Şen, Serdar Aziz, Enes Ünal, Serdar Kurtuluş... Türk futboluna sayısız isim kazandıran Bursaspor'da son dönemin en dikkat çeken isimlerinin başında Sercan Yıldırım geliyordu. Henüz 17 yaşında A Takım forması giyen, altyaş gruplarında Milli Takım'da fırtınalar estiren Sercan Yıldırım'ın Türk futboluna damga vurması bekleniyordu. Özellikle Temmuz 2006'da Londra'daki Pepsi Cup Turnuvası'nda 'en değerli oyuncu' seçilmesi ise kariyerinde dönüm noktası olabilirdi.

Avrupa devlerinin scout ekiplerine kendisine hayran bırakan Sercan için Manchester United iki kez teklif yapmış fakat Yeşil Beyazlı ekip kabul etmemişti. Daha sonra Fransız devleri Monaco ve PSG, genç futbolculardan maksimum verim alan Hollanda ekibi PSV ve Ajax, Sercan'ın peşine düşmüştü. Dönemin Bursa Başkanı İbrahim Yazıcı ise teklifleri yeterli bulmayınca Sercan Yıldırım takımda kalmıştı.

Takımla kalan ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Bursaspor'un 1. forveti olan golcü oyuncuya bu sefer Fenerbahçe göz dikmişti. Başkan ise "O'nu isteyen 10 takım var. Ama biz vermiyoruz'' diyerek konuyu kapatmıştı.

Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Galatasaray ve Beşiktaş da Sercan için gemileri yakarken genç futbolcu Bursaspor ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yıllar geçtikçe Sercan Yıldırım düşüşe geçmeye başladı. Genç yaşında şöhret basamaklarını tırmanan Sercan, daha sonra gece alemlerinde görülmeye başlandı, magazin camiasının ünlü isimleriyle teker teker görüntülenmeye başladı.

2011 yılında ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bursaspor, Sercan için yapılan 5.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Rusya'da sağlık kontrolünden geçen golcü, yurt dışı bağlantılarını yapan menajerlik şirketinin itirazı sonrası imza atmadan geri döndü.

Daha sonra Nisan 2011'deki 21. yaş gününde 21 şişe şampanya patlatması Sercan'ın Bursaspor kariyerini sonlandırdı.

Magazin haberlerine konu olan ve yeşil sahalardaki performansı düşen Sercan Yıldırım'dan kendisine kulüp bulması istendi.

Takvimler 5 Eylül 2011'i gösterdiğinde ise Galatasaray, Musa Çağıran + 3 milyon Euro karşılığında Sercan Yıldırım transferini tamamlandığını açıkladı.

Fatih Terim'in Milli Takım'a çağırdığı ve forma vermekten çekinmediği Sercan Yıldırım, Galatasaray'da eski hocasıyla yeniden buluştu. Sarı Kırmızılı forma altında zaman zaman şans bulan fakat bekleneni veremeyen Sercan, sırasıyla Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor'a kiralandı. Sercan'ın Balıkesirspor'dayken Galatasaray'a attığı gol ve yaptığı sevinç sonrası Sarı Kırmızılı ekip taraftarı küplere binmiş, milli forvetin gönderilmesi gerektiğini savunmuşlardı.

Galatasaray formasıyla 26 maça çıkabilen Sercan, rakip filelere 5 gol bıraktı.

Galatasaray, 2016-2017 yaz transfer sezonunda Serdar Aziz transferi karşılığında Sercan'ı Bursaspor'a gönderdi. Yuvasına geri dönen Sercan, bu sefer de sakatlıklarla boğuştu. İlk sezonunda formaya hasret kalan Sercan, ikinci sezonunda ise dönemin teknik direktörü Samet Aybaba'nın gözüne giremedi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım'ın bambaşka bir geleceği olması bekleniyordu. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra gittiği hiçbir takımda tutunamayan Sercan, 29 yaşında Fatih Karagümrük'te futbol hayatına nokta koydu.

Sercan Yıldırım, şu sıralar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışması Survivor'da mücadele ediyor.

2009 yılında Estonya ağlarını sarsan Sercan Yıldırım, gol sevincini dönemin teknik patronu Fatih Terim ile paylaşmıştı.