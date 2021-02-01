Dünyanın her yerinde spor dalları oldukça fazla ilgi görmektedir. Özellikle de futbol severler tüm oyuncularla ilgili bilgi sahibi olmak ister. Bu durumda da öncelikli olarak futbolcular ile ilgili bir araştırma yapmak isteyebilirler. Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilmekte olan tüm soruların cevaplarına göz atabilirsiniz.

Sercan Yıldırım nereli?

Sercan Yıldırım, Bursa ilinin Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Sercan Yıldırım 1990 doğumludur. Futbol kariyerine ilk olarak 1997 yılında ve henüz 7 yaşındayken altyapı da Bursaspor'da başlamıştır. 2006 yılına kadar da Bursaspor' da kalmıştır. Sercan Yıldırım sonrasında ise profesyonel olarak futbol kariyerine başlamıştır.

Sercan Yıldırım kaç yaşında?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde hayata gelmiştir. Şuan da Sercan Yıldırım, 30 yaşındadır. Futbol kariyerine forvet, kanat mevkisinde devam etmektedir. Birçok farklı takımda oldukça fazla başarılara imza atmış olan başarılı bir futbolcudur.

Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?

Sercan Yıldırım, futbol kariyerine ilk adımı Bursaspor'da atmıştır. Bursaspor'da göstermiş olduğu başarılardan sonra 2011 yılında Galatasaray bünyesine transfer olmuştur. 2016 yılına kadar da Galatasaray takımında futbolculuk kariyerine devam etmiştir.

Aynı zamanda da kiralık olarak bir kaç takımda daha futbol oynamıştır. 2013 yılı içerisinde hem Sivasspor hem de Şanlıurfaspor da görev almıştır. 2014 yılında ise Bursaspor'da kiralık olarak oynamıştır. Galatasaray da sözleşmesi devam ederken aynı zamanda da 2014 ve 2015 yılları içerisinde Balıkesirspor da oynamıştır. 2015 ve 2016 yıllarında ise Bursaspor'da kiralık olarak oynamıştır.

2016 yılında tekrar Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olmuştur. 2018 yılına kadar da Bursaspor'da oynamaya devam etmiştir. 2019 yılında Giresunspor'a transfer olmuştur. En son olarak 2019 yılında Fatih Karagümrük forması giymiştir.

Sercan Yıldırım futbolu ne zaman bıraktı?

Sercan Yıldırım son olarak transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 2020 yılında futbol hayatına nokta koymuştur. Transfer olduğu bütün takımlara başarısını da götüren Sercan Yıldırım, futbol kariyerine ilk başladığı takım olan Bursaspor'u hep özel bir yerde tutmuştur.

Sercan Yıldırım Survivor

Birçok kişi Sercan Yıldırım'ı TV8 de yayınlanan, Survivor programından tanımış ve oldukça çok sevmiştir. 2020 yılında, Fatih Karagümrük takımında bulunan Sercan Yıldırım takımından aldığı özel bir izin ile Survivor programına katılmıştır. Kendisini bir futbolcu olarak tanımayan kişiler de bu program sayesinde Sercan Yıldırım'ı tanıma imkanı bulmuştur. Yarışmada gösterdiği başarılı performanslar ile birlikte de birçok kişinin desteğini kazanmıştır. Yarışmayı altıncı olarak bitirerek yarışmadan elenmiştir. Ancak yarışmada bulunduğu süre boyunca da isminden oldukça fazla olarak bahsettirmiştir.

Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler

Başarılı bir futbolcu olarak tanınmakta olan Sercan Yıldırım aynı zamanda Türk milli takımının da bir oyuncusu olarak bilinmektedir. Son zamanlarda katılmış olduğu Survivor isimli program ile adından oldukça sık olarak bahsettirmektedir. Birçok kişi Sercan Yıldırım hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebiliyor. Sercan Yıldırım, henüz 7 yaşındayken Bursaspor altyapısında futbol oynamaya başlayarak ilgisinin ve yeteneğinin çocukluktan geldiğini göstermiştir. 2006 yılında düzenlenen Pepsi cup turnuvasında " en değerli oyuncu " seçilerek birçok kişinin takdirini kazanmıştır.

Sercan Yıldırım, 2008 ve 2009 yıllarında hayatının en başarılı kariyer dönemini yaşamıştır. Toplamda 7 takımda futbol oynayan ve 7 farklı forma giyen Sercan Yıldırım, Galatasaray' a yaptığı transferden dolayı üzgün olduğunu belirten bir açıklama yapmıştır. En fazla oynadığı takım ise doğduğu şehir olan Bursa' da yer alan Bursaspor olmuştur.