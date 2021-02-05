Sercan Yıldırım ile dobra dobra! 'Mesut Özil ve Ali Akman transferleri...'

Sercan Yıldırım... 17 yaşında Süper Lig'de Bursaspor formasını giymeye başladı. 18 yaşında ise 9 numaralı formayı sırtına geçirmişti. Hatta o sezon Manchester United'dan teklif aldığı dahi konuşuldu. Kısa süre içinde A Milli Takım'a kadar yükseldi. 4 büyük dışında ilk kez şampiyonluk yaşayan Bursaspor'un en önemli parçalarından biri oldu. Sonraki tercihi ise Galatasaray'dı. Sarı-Kırmızılı takım da şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım'ın kariyeri erken yaşta düşüş yaşadı.

SERCAN YILDIRIM RÖPORTAJININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN!

Son olarak onu Survivor performansıyla hatırlasakta Sercan Yıldırım doğum büyüdüğü, şampiyonluk yaşadığı şehir olan Bursa'da yaşamaya başladı. Nilüfer Belediyesi ile birlikte Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni kurdu. Kendisi gibi genç yetenekleri hem Bursaspor'a hem de Türk futboluna kazandırmak istiyor.

Bursaspor'a dönecekti!

Futbolu bırakmayı düşünmeyen Sercan Yıldırım devre arası transfer döneminde Bursaspor'un transfer yasağını kaldırması halinde eski takımıyla bir maceraya daha atılacak tı! Başka takımlardan teklif almasına rağmen tek hedefi Bursaspor'du. Röportajımız transfer döneminde gerçekleştiği için tekrar dönmek istediğini dile getiriyor.

İşte muhteşem ancak erken sona eren kariyere sahip Sercan Yıldırım'dan kendisinin futbol hikayesi...