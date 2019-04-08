Serbest Güreş Milli Takımı, madalya için minderde

Sabah seansında 57 kiloda mindere Süleyman Atlı, Fransız Zahir El Quarre'yi 11-0, Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3, ve Bulgar Giorgi Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükseldi. Milli mayo Süleyman Atlı yarın Rus rakibi Müslim Sadullaev ile altın madalya için mücadele edecek.

SELAHATTİN KILIÇSALLAYAN ALTINA KİTLENDİ

65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, Arnavut Prizreni'yi 12-2, Polonyalı Kristof Bionkovsky'i 7-1, Ukraynalı Vasil Shuptar'ı 9-6 yenerek finale yükseldi. Milli güreşci yarın Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile karşılaşacak.

MUSTAFA KAYA ALTIN İÇİN GÜREŞECEK

Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya, Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, Ukrayna'dan Semen Radulov'u 9-4, Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'i 6-6 sona eren maçta son puan avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi. Kaya finalde Azerbaycan'dan Aghahuseyn Mustafayev İle karşılaşacak.

MUHAMMET NURİ KOTANOĞLU BRONZ MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu ise yenildiği rakibinin finale çıkması üzerine bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı. Nuri bronz madalya için Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyı ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün yapılan maçların finalleri ise yarın akşam TSİ saati ile 18.00'de başlayacak.

BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA 2'NCİ GÜN EŞLEŞMELERİ

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak.

Yarın mindere çıkacak olan güreşçiler ve rakipleri şu şakilde:

61 Kilo Recep Topal- Magomedrasul Idrısov (Rus)

74 Kilo: Yakup Gör - Hanoc Rachamın (Isr)

86 Kilo: Fatih Erdin - Mraz Dzhafarıan (Ukr)

92 Kilo: İbrahim Bölükbaşı - Dominic Klaus Peter (Aut)

125 Kilo: Taha Akgül - Rares Daniel Chıntoan (Rou)

DHA