Serbest Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı

8-14 Nisan tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacak olan serbest güreş milli takım kadrosu belirlendi. Ülkemizi Avrupa güreş şampiyonasında serbest stilde şu isimler temsil edecek:
57 kg Süleyman Atlı
61 kg Recep Topal
65 kg Selahattın Kiliçsalayan
70 kg Mustafa Kaya
74 kg Yakup Gör
79 kg M.Nuri Kotanoğlu
86 kg Fatih Erdin
92 kg İbrahim Bölükbaşı
97 kg Fatih Yaşarlı
125 kg Taha Akgül
Çalışmalarını Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren serbest güreş takımının deneyimli Antrenörü Isak Irbaikhanov Avrupa güreş şampiyonasına yaklaşık bir aylık bir süre kaldığını belirterek “Şu an için hazırlıklarımız iyi gidiyor. 10 kişilik kadromuzu da belirledik. Bundan sonra muhtemel rakiplerimizi mercek altına alacağız. Yaklaşık bir aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirip Avrupa güreş şampiyonasında ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.