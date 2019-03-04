Serbest Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı

8-14 Nisan tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacak olan serbest güreş milli takım kadrosu belirlendi. Ülkemizi Avrupa güreş şampiyonasında serbest stilde şu isimler temsil edecek:

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Recep Topal

65 kg Selahattın Kiliçsalayan

70 kg Mustafa Kaya

74 kg Yakup Gör

79 kg M.Nuri Kotanoğlu

86 kg Fatih Erdin

92 kg İbrahim Bölükbaşı

97 kg Fatih Yaşarlı

125 kg Taha Akgül

Çalışmalarını Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren serbest güreş takımının deneyimli Antrenörü Isak Irbaikhanov Avrupa güreş şampiyonasına yaklaşık bir aylık bir süre kaldığını belirterek “Şu an için hazırlıklarımız iyi gidiyor. 10 kişilik kadromuzu da belirledik. Bundan sonra muhtemel rakiplerimizi mercek altına alacağız. Yaklaşık bir aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirip Avrupa güreş şampiyonasında ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.