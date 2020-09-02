Serbest Güreş A Milli Takımı, Düzce’de kampa girecek

Serbest Güreş A Milli Takımı, Düzce’de 4-23 Eylül tarihlerinde hazırlık kampı yapacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsak İrbayhanov yönetiminde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası’ndaki kampa 32 güreşçi katılacak.

Kampa katılacak milli sporcular şöyle:

Süleyman Atlı, Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Hamza Alaca, Cabbar Duyum, Ahmet Duman, Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz, Servet Coşkun, Soner Demirtaş, Fazlı Eryılmaz, Yakup Gör, Abdulvasi Balta, İsa Demir, Ramazan Sarı, Nuri Kotanoğlu, Nuri Temur, Fatih Erdin, Osman Göçen, Caner Demirtaş , Selim Yaşar, Erhan Yaylacı, Mustafa Kemal Kıyı, Süleyman Karadeniz, İbrahim Çiftçi, Feyzullah Aktürk, Ali Bönceoğlu, Taha Akgül, Paşa Ekrem Karabulut, Abdullah Omaç.