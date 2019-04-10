Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, madalya rekoru kırdı. 2018 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, Romanya'dan madalya rekoru ile döndü. Milli mayolar şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamlayarak 10 sıklette 7 madalyanın sahibi oldu.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

57 kilo: Süleyman Atlı - Altın

70 kilo: Mustafa Kaya - Altın

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan - Gümüş

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu - Bronz

61 kilo: Recep Topal - Bronz

86 kilo: Fatih Erdin - Bronz

125 kilo: Taha Akgül - Altın