Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nca (CMAS) Kaş ilçesinde yapılan Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde, 'Paletsiz Sabit Ağırlık' kategorisinde dalışlar yapıldı. Üçüncü gün yarışlarına, 39 ülkeden kadınlarda 4'ü masterlarda olmak üzere 30, erkeklerde 12'si masterlarda olmak üzere 44 sporcu katıldı. Üçüncü gün yarışlarında dereceye giren sporcular için Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda madalya ve ödül töreni düzenlendi. Törene, CMAS Başkanı Anna Harznova, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TSSF Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, CMAS ve TSSF yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

'Çift paletli sabit ağırlık' kategorisi kadınlarda altın madalyayı, 70 metreye dalan Ukrayna'dan Kateryna Sadurska, gümüş madalyayı 65 metreye dalan Avusturya'dan Amber Baurke, bronz madalyayı 63 metreye dalan Macaristan'dan Fatıma Koruk kazandı.

Erkekler 'Paletsiz sabit ağırlık' kategorisinde altın madalyayı 94 metreye dalan Hırvat sporcu Petar Klovar dünya rekoru kırarak kazandı. Bu dalda gümüş madalyayı 87 metreye dalan Polonyalı Mateusz Malina, bronz madalyayı da 79 metreye dalan İtalyan Antonia Mogavera kazandı.

Master kadınlar 50 + 54 yaş grubunda 'Paletsiz sabit ağırlık' kategorisinde 33 metreye dalan Türkiye'den Birgül Erken altın madalya kazandı. Master erkekler 50 + 54 yaş grubunda altın madalyayı 72 metreye dalan Danimarka'dan Jesper Stechmann dünya rekoru kırarak kazandı. Bu dalda gümüş madalyayı 56 metreye dalan Türk sporcu Birol Özbek, bronz madalyayı da 42 metreye dalan Danimarka'dan Peter Münle Traulsen kazandı.

Master erkekler 55 + 59 yaş grubunda altın madalyayı 70 metreye dalan Hollanda'dan Pete Botman, dünya rekoru kırarak kazandı. Bu dalda gümüş madalyayı 68 metreye dalan Almanya'dan Jens Stoetzner, bronz madalyayı 58 metreye dalan İngiltere'den David Moller kazandı.

Master erkekler 60 + 64 yaş grubunda altın madalyayı 33 metreye dalan ABD'den Milton Drageset, gümüş madalyayı 28 metreye dalan Almanya'dan Karsten Mohr kazandı. Master erkekler 65 + 69 yaş grubunda altın madalyayı 40 metreye dalan Fransa'dan Christophe Dromard kazandı. Master kadınlar 70 + yaş üzerinde altın madalyayı 20 metreye dalan ABD'den Annabel Edwars kazandı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini ve madalyalarını, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TSSF Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, CMAS ve TSSF yönetim kurulu üyeleri verdi.

Şampiyona, bugün yapılacak olan 'Çift Paletli Sabit Ağırlık' (CWT - BF) kategorisindeki dalışlarla sona erecek. (DHA)