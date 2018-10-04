Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş'ta düzenlenen CMAS 3'üncü Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası bugünkü dalışlarla devam etti. İtalyan Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde 70 metreye dalış yaparak kadınlarda yeni dünya rekoru kırdı.

Sabit ağırlık (CWT) branşında erkeklerde Rus Alexey Molchanov 123 metrelik dalışını 3 dakika 44 saniyede başarılı şekilde gerçekleştirerek, kendisine ait 122 metrelik rekoru geçip, yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Molchanov, 122 metrelik eski rekorunu 29-30 Eylül'de yine Kaş'ta yapılan CMAS-TSSF 2'nci Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda elde etmişti.

DERYA CAN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Bugünkü sabit ağırlık (CWT) branşı kadınlar kategorisi yarışlarında milli sporcu Derya Can, 85 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirerek dünya üçüncüsü oldu. Can, bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Derya Can, 82 metrelik eski rekorunu, 4 gün önce sona eren CMAS-TSSF 2'nci Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda kırmıştı. Derya Can, "Dalmadan önce heyecanlıydım, dalış başladığında rahatladım. Çıkışta bacaklarım kuvvetli olduğu için rahat oldu benim için. İki çocuğumu taşımak iyi bir antrenman oldu" dedi.

"YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Kaş Belediyesi'nin de desteğiyle yeni dünya rekorlarını bütün dünyaya Türkiye'den duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar, şampiyonanın ilk rekorları. Rekor kıran İtalyan, Ukraynalı ve Rus sporcuları, antrenörlerini tebrik ediyorum. Yarışmaların bitmesine daha iki gün var. Eminim iki ayrı disiplinde yine rekorlara tanıklık edeceğiz" dedi.

Kaş İnceboğaz açıklarında yapılan CMAS 3'üncü Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 28 ülkeden 79 sporcu yarışıyor. Sabit ağırlık çift palet (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşlarında devam edecek yarışlar 6 Ekim Cumartesi günü sona erecek.