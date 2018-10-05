Sabit ağırlık Çift Palet (CWT BF) branşı kadınlar kategorisi yarışlarında Ukraynalı Natalia Zharkova 89 metreye dalarak yeni dünya rekoru kırdı. Eski Dünya rekoru 86 metrelik derecesiyle Kolombiyalı Sofia Gomez Uribeye aitti.

Bugün alınan sonuçlarda sabit ağırlık çift palet (CWT BF) disiplininde Ukraynalı Natalia Zharkova 89 metrelik dalışı ile dünya rekoru kırarak birinci oldu. Slovenyalı Alene Artnik ve Colombialı Sofia Gomez 86 metre dalarak ikinciliği paylaştı.

Aynı disiplinde erkeklerde Rusyalı Alexey Molchanov 107 metrelik başarılı dalışı ile birinciliği elde etti. Fransız Arnaud Jerald 101 metreyle ikinci, İtalyan Antonio Mogavero 91 metreyle üçüncü oldu.

Şampiyona yarın sona erecek.