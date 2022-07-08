Sepp Blatter ve Michel Platini suçsuz bulundu

Bir zamanlar dünya futbolunu yöneten eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, 'dolandırıcılık' suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

Suçlanma nedenleri

Dünya futboluna damga vuran ikili, Blatter tarafından Platini'ye 2011 yılında yapılan 2 milyon İsviçre Frangı (1,6 milyon Sterlin) tutarındaki ödemenin yasa dışı olduğunu iddiası ile suçlandılar.

BBC'de yer alan habere göre Sepp Blatter ve Michel Platini, İsviçre'de görülen davanın ardından suçsuz bulundular.

İddiaları reddettiler

Her iki isim de görevi kötüye kullanmayı reddetmiş ve yapılan para transferinin 1998 ile 2002 yılları arasında Platini'nin FIFA'ya yaptığı danışmanlık hizmeti nedeniyle geçikmiş bir ödeme olduğunu savunmuşlardı.

7 yıl süren soruşturma

2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. Kararın açıklanmasının ardından ise FIFA, daha fazla yorum yapmadan önce tam gerekçeli kararı bekleyeceğini belirtti.







