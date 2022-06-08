Sepp Blatter ve Michel Platini hakim karşısında! İfade veremedi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, hakim karşısına çıkıyor.

BBC'de yer alan habere göre Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin yargılanacağı dava, Blatter'in mahkemeye katılamayacak kadar hasta olduğunu söylemesinin ardından bir gün ertelendi.

Bir zamanlar dünya futbolunu yöneten iki isim mahkemede 'dolandırıcılık' suçu ile yargılanacaktı. Ancak Blatter, İsviçre'deki duruşmaya göğüs ağrıları nedeniyle katılamayacağını ve ifade veremeyeceğini iletti. 86 yaşındaki Blatter, "Nefes almakta zorlandığını ve acı çektiğini" belirtti.

Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi yargıçları, Blatter'in mazeretlerini kabul etti ve Perşembe günü ifadesini vermesine izin verdi.

Suçlanma nedenleri

Dünya futboluna damga vuran ikili, Blatter tarafından Platini'ye 2011 yılında yapılan 2 milyon İsviçre Frangı (1,6 milyon Sterlin) tutarındaki ödemenin yasa dışı olduğunu iddiası ile suçlanıyorlar.

İddiaları reddediyorlar

Her iki isim de görevi kötüye kullanmayı reddediyor ve yapılan para transferinin 1998 ile 2002 yılları arasında Platini'nin FIFA'ya yaptığı danışmanlık hizmeti nedeniyle geçikmiş bir ödeme olduğunu savunuyorlar.

Duruşma 22 Haziran'da sonuçlanacak ve 8 Temmuz'da kararın belli olması bekleniyor. Suçlu bulunurlarsa Platini ve Blatter, beş yıla kadar hapis veya para cezasına çarptırılabilirler.



