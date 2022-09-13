Galatasaray 'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı yeni transferi Yusuf Demir, dün akşam oynanan Kasımpaşa - Galatasaray müsabakasıyla sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Yusuf'un yerli statüsünde oynayamaması ise birçok tartışmaya yol açtı.

Konu ile ilgili olarak dönemin Türk milli takımı teknik direktörü Şenol Güneş tv100.com spor editörü Mehmet Batuhan Ağır'a konuştu.

Okan Buruk "Yusuf'un her şeyi Türk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum” açıklamasında bulunmuştu.

"Zaten Avusturya'yı seçmişti"

Konu ile ilgili olarak dönemin Türk milli takımı teknik direktörü Şenol Güneş'e ulaşan tv100.com spor editörü Mehmet Batuhan Ağır, Güneş'e "Yusuf Demir'i sizin milli takıma almadığınız iddiaları hakkında neler söylemek istersiniz" diye sordu.

Güneş, "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" ifadelerini kullandı.