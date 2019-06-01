A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaşacak. Özbekistan maçı öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'taki toplantı öncesinde gazeteciler teknik direktör Şenol Güneş'in 67'nci yaşını kutladı.

KALPAK HEDİYE EDİLDİ

Şenol Güneş, üzerinde, 'Milli takıma yeniden güneş doğdu' yazısı bulunan pastadaki mumu üflerken, Avrupa Şampiyonasına katılmayı diledi. Güneş daha sonra kendisine hediye edilen kalpağı taktı.