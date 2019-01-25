Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şöyle;

Kendi sahamızda kazanmak için sahaya çıktık. rakibi sahasından çıkarmadan oynamaya çalıştık. İkinci yarıda oyun üstünlüğümüz vardı ama telaşlı oyunumuz daha fazla pozisyon bulmamızı engelledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde dahi galip gelmek için çalıştık ama düşündüğümüz skoru alamadık. Mirin'in sakatlığının ne kadar önemli olduğuna bakacağız. Vagner Love bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle kararı yönetim veriyor.

'Quaresma ve Lens etkili olabilirdi'

"Oyuncu ile yönetim arasındaki bir durum transfer. İsteği, gayreti vardı ancak daha etkin olabilirdi Quaresma da Lens de. Her ikisi de oyun olarak çok olumsuz değildi ancak sonuçlandırma olarak sıkıntıları vardı. Rakibin agresifliğini oyuncularımın daha sakin götürmesi lazımdı. Fauldeki durum onu haklı kılmaz, yanlış yaptığı bir gerçek"

'Burak'ın golcülüğü iyi ama...'

"Savunmada bizim gibi takımların değişiklik yapması doğru değil. Medel ile Necip arasında kararsızlığım vardı. Baktım Necip başarılı oldu. Arkasından Mirin çıkmak zorunda kaldı. Orta sahaya da forvete de yardımcı olacak Mustafa'yı düşündüm ama bu sefer Adem ile Dorukhan yalnız kaldı. Adem istediğimiz gibi oynasaydı olacaktı ama oynayamadığı için olumsuz oldu. Bunlar hep düşündüğümüz şeyler ama sakatlık ve performans bu değişikliklerin sebebi olabiliyor. Hem Larin hem Mustafa daha çok katkı yapabilir miydi? Burak'ın golcülüğü iyi ama fizik olarak baskı yapamadı. Mirin'in değişikliği ekstra bir durum oldu. Kendimle ilgili kararımı siz değerlendirip yazarsınız"

"Biz kendi işimize bakıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her maçı kazanarak bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Ama bugün başaramadık. Kulübün hedefi bu zaten. Bu bütün büyük takımlar için geçerlidir"

Tolgay Arslan ve Gökhan Töre açıklaması

"Töre ve Tolgay ile ilgili bir konu yok. Kararları yönetim verdi. Geçen sene de şampiyon olmadık. Bu maçı kazanabilirdik. Şampiyon olduğumuzda daha kötü maçları kazanmışlığımız var. Erzurumspor'un direnci vardı. Puan aldıkları için tebrik ederim. Becerimiz ve yeteneğimiz öne çıkmalıydı. Topu iyi kullanmada sıkıntılarımız oldu"