Şenol Güneş'ten uyarı: Erzurum için final maçın

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Erzurumspor’la oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

25 Ocak 2019, Cuma 07:37
- A +
Şenol Güneş'ten uyarı: Erzurum için final maçın

Dünkü idman öncesinde yıldızları etrafına toplayan tecrübeli teknik adamın, “Rakibin lig sıralamasındaki yerine bakmayın. Bu durumdaki takımlar için büyük maçlar birer finaldir. Sadece basit ve kontrollü oynayarak sahamızda taraftarımızın da desteğiyle istediğimiz galibiyeti alacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘Görevi yerine getir’

Beşiktaş formasıyla ilk maçına geçen hafta Akhisarspor karşısında çıkan Burak Yılmaz’ın Siyah-Beyazlı deplasman tribününden tepki göstermesinin ardından oyuncusuna moral veren Şenol Güneş, bugünkü maç öncesinde de tecrübeli oyuncuya telkinlerini sürdürdü. Başarılı hocanın, “Büyük bir tecrübeye sahipsin. Tepki olursa kulaklarını tıka ve sadece sana verdiğim görevi yerine getirmeye çalış. Taraftarımızın önünde golünü at. Gereksiz yere stres yapma. Eleştirilere sadece futbolunla cevap ver” dediği bildirildi.

Orhan Yıldırım

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.