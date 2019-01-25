Dünkü idman öncesinde yıldızları etrafına toplayan tecrübeli teknik adamın, “Rakibin lig sıralamasındaki yerine bakmayın. Bu durumdaki takımlar için büyük maçlar birer finaldir. Sadece basit ve kontrollü oynayarak sahamızda taraftarımızın da desteğiyle istediğimiz galibiyeti alacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘Görevi yerine getir’

Beşiktaş formasıyla ilk maçına geçen hafta Akhisarspor karşısında çıkan Burak Yılmaz’ın Siyah-Beyazlı deplasman tribününden tepki göstermesinin ardından oyuncusuna moral veren Şenol Güneş, bugünkü maç öncesinde de tecrübeli oyuncuya telkinlerini sürdürdü. Başarılı hocanın, “Büyük bir tecrübeye sahipsin. Tepki olursa kulaklarını tıka ve sadece sana verdiğim görevi yerine getirmeye çalış. Taraftarımızın önünde golünü at. Gereksiz yere stres yapma. Eleştirilere sadece futbolunla cevap ver” dediği bildirildi.

Orhan Yıldırım