Beşiktaş ’ta Valerien Ismael’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş sadece iki antrenmanla Ümraniyespor karşısında üç puan mücadelesi verecek. Siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Güneş, Vodafone Park’ta 4 sezon sonra taraftarın huzuruna çıkacak.

TAKTİK TOPLANTI YAPTI!

Milliyet'in haberine göre; Deneyimli teknik adam kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği taktik toplantılarda hem oyun planını detaylarıyla paylaştı ve hem de uyarılarda bulundu. Şenol Güneş ilk olarak savunmada bol pasla oyun kuracaklarına vurgu yaptı. Defans ve orta saha arasındaki bağlantının güçlü olmasını isteyen Güneş, hücuma çıkarken dengeyi korumak zorunda olduklarının altını çizdi.





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YENİ DÖNEM

Siyah-beyazlı çalıştırıcı maç boyunca atak sürekliliği sağlayarak oyuna hükmedilmesini de istedi. Orta saha ve hücum hattında rakibe sürekli baskı yapılması talimatını veren Şenol Güneş, Ümraniyespor maçını kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Süper Lig ’de çıktıkları son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildiklerini aktaran Güneş’in, “Ümraniyespor maçıyla birlikte yeni bir dönemin kapısını açacağız. Yeni döneme galibiyetle başlamak zorundayız. Sizler kaliteli oyuncular olduğunuz için Beşiktaş’ta oynuyorsunuz. Savunma ve hücumu birlikte yapacağız. Defansta dikkatli, orta sahada çalışkan ve üretken, hücumda da becerili olmalıyız. Oyundan keyif almaya bakın ve yeteneklerinizi gösterin” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş’taki ikinci dönemine ikinci dalya ile başlangıç yapacak. Kartal’ı 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig’de şampiyonluğa taşırken, Avrupa kupalarında tarihi başarılar elde eden deneyimli çalıştırıcı bugün 200. resmi maçına çıkacak.





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İKİNCİ DALYA İLE BAŞLIYOR

Dört sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi müsabakaya çıkan Şenol Güneş bu maçlarda 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda tam 404 gol atarken, kalesinde ise 220 gol gördü. Şenol Güneş, Vodafone Park’a Beşiktaş’ın hocası olarak en son 24 Mayıs 2019 tarihinde çıkmıştı. Kartal, Güneş’in veda maçında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etmişti.

İKİ YILDIZ SINIRDA!

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, Ümraniyespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Geride kalan karşılaşmalarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan yıldız oyuncular bugün de kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Galatasaray ’la deplasmanda oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik heyetin, Rosier ve Gedson’a kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundukları aktarıldı.