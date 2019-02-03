Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u gole boğdu ve karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Kagawa'nın 2 gol attığı maçta Ljajic, Dorukhan, Atiba ve Salih(Kendi kalesine) skoru belirledi. Antalyaspor'un golleri ise Doukara ve Chico'dan geldi.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş maça dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Futbolun ilginçliği burada. Kendi sahamızda 3-2 kaybettiğimiz Antalya maçına baktığınızda orada daha farklı olması gerekiyordu ama bugün burada farklı oldu, farklı kazandık."

"Puan ve moral kayıplarımız vardı, bunları gidermemiz gerekiyordu. Bugün kazanmamız moral açısından büyük fayda sağladı ancak henüz puan kayıplarını telafi edemedik."

Kagawa açıklaması

"Kagawa enteresan oldu, futbol böyle bir şey. Attığınız gol rekor da olabilir. Oyuncu kalitesi belli, bizim de oynayıp başarılarını ve katkılarını bekliyoruz. Onun için de, bizim için de iyi oldu. Diğer oyuncular da katkılı çalıştılar."

"Kaptanlık o kadar mesele değil, herkes kaptan. Önemli olan aynı duyguyu paylaşmak. Pozisyonlar verdik, bunda Vida ve Mirin'in hataları da oldu. Kaliteli takımların yapmayacağı hatalar yapmazsak, daha iyi sonuçlar alırız"

"Quaresma idmana çıkıyor, haftaya ne olacağını bilmiyorum. Gidip gelme konusu benim verebileceğim bir karar değil şu anda."

Tolgay için ne dedi?

"Tolgay Arslan kötü bir insan değil. Tolgay iyi düşünceleri olan, bunları yanlış kullansa bile takım için savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Tolgay ile daha önce düğünde de beraber olduk, geldi, görüştük, bir şey yok."

"Tolgay Arslan'ın gittiği takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Bütün oyuncuları seviyorum, hatasıyla, sevabıyla. Gülü seven dikenine katlanır, gülü değerli yapan da dikenidir. Dikensiz gül istiyorsan, gidersen cennette bulursun."



