Süper Lig 'in derbi haftasına Galatasaray , sahasında Beşiktaş 'ı ağırladı. Sarı-Kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılırken goller Icardi(2) ve Cenk Tosun'dan geldi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamaları şöyle;

İkinci yarıda ilk 15 dakika olumsuz değildi

Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Kritik bir maç oynadık. Hem bizim için hem de rakip için. Oyunda da eksiklerimiz vardı, fizik ve teknik olarak da. İkinci yarıda oyunu tam kontrol ederken, golü yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika olumsuz değildi.









Daha üstün oynamamızı bekliyordum

2-1'den sonra hamle yaptık. Rakip, o arada gidip gelen oyunda avantaj yakaladı. Bizim de değişiklik hakkımız dolunca rakibe avantaj oldu. Hamle şansımız kalmadı. Çok geride kaldık. Savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil.

Daha üstün oynamamızı bekliyordum, sağlayamadık. Bu maç için üzgünüz. Ama ben takımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapacak hem umudumuz var, hem gücümüz var. Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor.









Ben takımımdan umutluyum

Zaman zaman çok geride kaldık. Bizim böyle oynamamız doğru değil. Zaman zaman kaos futbolu oynanıyor ama kaosa vesile olacaksanız bu kötü bir şey. Rakibi eleştirmek için söylemiyorum. Hakem, biz, zaman zaman oluyor. 4 dakika oluyor ve oynanmayan sürenin bir yararı yok. Ben takımımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapacağız.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kritik ve çok önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Güneş, "Maalesef kaybettik. Oyunu ikinci bölgede oynamaya çalıştık. İkinci yarının başında daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması hamle şansımızı da etkiledi. Zaten fiziksel, teknik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak isteyerek geldiğimiz maçta kazanacak kadar oyun oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamalıydık. Ben oyuncuların düştüğünü düşünüyorum. Kaybedilen bir 3 puan. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsam daha umutluyum. Ama oyunla ilgili olumsuz şeyler söyleyebilirim bugün için. Bunları aşacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Baskıyı ve rakibe markajı iyi yapamadık"

Fiziksel olarak takımda sıkıntılar olduğunu kaydeden Güneş, "Oyun başında çok tempolu oynarsanız sonra düşebilirsiniz, düşen oyunculara da hamle yaparsınız. Ama genel düşüş varsa sıkıntılı. Gedson mesela çok tempolu oynadı, o da düştü. Hamle yapmamız gereken dakikalarda yapamadık. Baskıyı yapamadık. Fizik güç gerekliydi. Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama pas yapma yüzdemizin daha fazla olması lazım. Topu rakibe verirseniz topun peşinden koşarsınız. Geriye geldiğimiz her topta rakip avantaj yakalıyor. Biz savunmada kaldığımız rakip bunu değerlendirdi. Hava toplarında gereken üstünlüğü sağlayamadık, rakibe yakın markajı iyi yapamadık" diye konuştu.

"Rosier ve Umut Meraş'ın arka adalelerinde sıkıntı var"

Rosier ve Umut Meraş'ın durumlarıyla ilgili bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "İkisinde de arka adalesinde sıkıntı var. Bir oyuncu 90 dakika çıkaramıyorsa, başka problemler vardır. Bunlar genel sorunumuz. Bir de bireysel sorunlarımız var. Fiziksel olarak eksiklikler varsa bu bir sorundur. İnşallah önümüzdeki maçı kazanacağız. Zamanımız var. Bu maçı da kazanabilseydik moral kazanabilirdik. Golden sonra kırılmanın olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı daha ne yaptığımızı bilirken gol yedik. Rakip gelmeye devam etti, gelmemesi gerekir. Her çıktığında topu alıp geliyorsa sorun vardır. Bizim orada 1-2 pozisyon bulmamız bir şey ifade etmez. Daha çok pozisyon bulmalıyız" şeklinde konuştu.

"Eldeki oyunculardan en iyi performansı almaya çalışacağız"

Şikayetçi olacak bir durumları olmadığını belirten Şenol Güneş, "Eldeki oyunculardan en iyi performansı almaya çalışacağız. Biraz daha iyi oynasaydık kazanabilirdik. Diğer taraftan da oyuncularımızın sakatlıkları var. Umut kenarda kaldı, düşüş yaşadı. Daha sonra hamle yapacaktık, yapamadık. Bunlar yardımcı unsurlardır. Bütün bunlarda asıl sorunumuzun savunmada olacağını düşünüyorum. Yakın markaja geçemezsek, rakip bunu kullanır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlarla oynayabileceksek oynayacağız"

"Defansta elimizde oyuncular var" diyen Güneş, şöyle konuştu:

"Hepsine bakıp bunlarla oynayabileceksek oynayacağız. Şu anda eldekiler bunlar. Boş konuşmaya gerek yok. Elimizdekiler yarar sağlamıyorsa o zaman oyuncu bakılır ama şu anda elimizdeki isimler bunlar. Haksızlık yapmak istemiyorum. Bunlar bizim oyuncularımız. Kaliteli oyuncular olduklarını biliyoruz ama randımanları düşük diyoruz. Bu maçı alsaydık, belki oyuncuların moralleri artacaktı. Kazanmak başka, kaybetmek başka duygudur. Fiziksel olarak sorun var, top kayıpları anlamında sorun var. Defanstan topla gelen kişiyi kimse karşılamadı. Karşılamalı. Bunlar hata. Bugün Atiba antrenmanda daha iyiydi. Orta sahaya girebilirdi. Alli girebilirdi. Hiçbirini kullanamadık. Kaybettiğimiz maçtan güzel örnekler çıkaracağımızı düşünüyorum. Bizim ne olursa olsun savunmada kalmamamız gerekiyor."

"Alli ve Atiba bir şeyler katabilirdi ama onları da yeterli görmedim"

Maç içerisinde takımda fiziksel bir düşüş olduğunun altını çizen Güneş, "Orada etki edebilecek bir Alli vardı. O da tam olarak hazır değil. Redmond mesela geçtiğimiz maçtaki gibi bu maçta dinamizm katamadı. Alli ve Atiba bir şeyler katabilirdi ama onları da yeterli görmedim" diye konuştu.

"Josef iyi niyetiyle, gayretiyle taşıdı, Rosier bunu da gösteremedi"

Josef de Souza'nın iyi niyetiyle, gayretiyle maçı taşımaya çalıştığını kaydeden Şenol Güneş, "Rosier bunu da gösteremedi. Hamle şansımızı kullanamadık. Josef o konuda iyi niyetli. Daha iyi bir oyuncu. Sakatlık sonrasında ritim olarak daha iyi olması gerekiyor" dedi.

"Caydırıcı olmamız gerekiyordu"

Güneş son olarak eldeki oyuncularla başarmak istediklerini belirterek, "Antalyaspor maçında da zorlanabilirler. Çünkü bir sorun var. Topu iyi kullansaydık, rakibin bize daha az gelmesini sağlayabilirdik. Bu ciddi bir maçtı, büyük bir maçtı. Ümraniyespor maçında da aynı eksiklerimiz vardı. Bu da çalışmayı gerektiren bir şey. Caydırıcı olmamız gerekiyordu, bunları yapmadık. Bunları çalıştıracağız. Oyuncudan verim alırsak sorun yok, alamadığımız zaman değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



