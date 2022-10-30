Süper Lig ’de son 6 maçın 5’inde puan kaybeden ve son Hatay yenilgisi sonrası İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş bugün yeni hocası Şenol Güneş ile ilk sınavına Ümraniye karşısında çıkıyor. Siyah beyazlılar Güneş ile hem yeni bir başlangıç yapmak hem de G.Saray derbisi öncesinde moral bulmak istiyor.

GÜNEŞ 2. KEZ DALYA DİYECEK

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başındaki 2. dönemine 2. dalya ile başlayacak. Siyah beyazlı takımın başında 200. maçına çıkacak olan tecrübeli teknik adam önceki 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi yaşadı. Kartal bu süreçte 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

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DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Beşiktaş’ta Ümraniyespor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier bugün sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Teknik ekibin bu konuda 2 oyuncuya uyarılarda bulunduğu ve kart görecek hareketlerden kaçınmalarını istediği belirtildi.

GHEZZAL YOK, SAiSS BELiRSiZ

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ghezzal bugün görev yapamayacak. Sakatlık nedeniyle Trabzon ve Hatay maçlarını kaçıran Romain Saiss ise takımla çalışmalara başlarken tecrübeli savunmacının durumu bugünkü kontrollerden sonra netleşecek. Yine tedavisi süren Emrecan Uzunhan’ın da bugün oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss(Montero), Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Cenk, Weghorst





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