Şenol Güneş’ten sonra bir ilk! Ünal Karaman tarih yazıyor

Trabzonspor'da, 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. Bu isimler arasında Ünal Karaman, Bordo-Mavililer’i zirveye taşıyan antrenör oldu.

İstatistikler yükseliyor

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde her geçen hafta istatistiklerini yükseltiyor. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk 14 haftasında 6 galibiyet, 4’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 19 gol gören Karadeniz ekibi, 22 puan elde ederek 7. sırada yer aldı. Bordo-Mavili ekip, bu sezon ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 27 gole karşılık ağlarında 15 gole engel olamayan Karaman’ın takımı, 26 puan elde ederek 3. basamakta kendine yer buldu.

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Hem yarışmacı, hem yetiştirici

Geçtiğimiz sezonun başından beri takımın başında bulunan Ünal Karaman döneminde Bordo-Mavililer, hem yarışmacı bir takım hem de oyuncu yetiştiren bir kulüp hüviyetine büründü. Takımın başında bulunduğu süre boyunca radikal kararlara da imza atan deneyimli çalıştırıcı, genç oyunculara önemli şanslar sundu. Ünal Karaman, son oynanan Antalyaspor maçında ise Serkan Asan ile Abdurrahim Dursun gibi iki genç isme de forma verdi.