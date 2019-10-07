A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi basın toplantısı düzenledi. Ay Yıldızlı takım 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Arnavutluk maçını mutlak kazanmak istediklerini belirten Şenol Güneş, Abdullah Avcı'nın söylediği iddia edilen konularla ilgili konuştu.

"Önceliğimiz Arnavutluk maçı"

Arnavutluk ve Fransa maçları önemli. İki farklı takım. Fransa grubun favorisi, onlarla grup birinciliği maçı oynayacağız. Hedefimiz kazanmak. Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Geri kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Arnavutluk, Avrupa'nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım. Güzel bir futbolla taraftarın desteği ile kazanmak istiyoruz.

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"Dorukhan'a geçmiş olsun"

Kadroyu 27 kişi açıklamıştık. Maalesef Dorukhan ciddi bir sakatlık yaşadı. Dorukhan’a geçmiş olsun diliyorum. Tüm Türkiye’nin gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir milli takım oluşturmaya çalışıyoruz.

"Suat Serdar'ı davet ettik..."

Sezon başında Suat Serdar için Almanya'ya gittik. Maçlarını izledik. Babasıyla da görüştük. Aynı gün 3 tane maç izledik. Sırf Suat için gittik. Kendisi ve babası geleceğini söyledi. Evrakları vermişse demekki orayı seçti. Saygı duyuyuroz. Bizi yan tarafa koymaya çalıştı sanırım. Her Türk pasaportu olan bu milli takım forması aday. Eğer Almanya'ya gittiyse hayırlı olsun. Gitmediyse sizin aracılığınızla söyleyeyim buraya davet ediyoruz.

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Kadıköy sorusuna cevabı!

Genel itibari ile ligde tempoyu bulamadı. Daha yüksek tempoda oyunun olması lazım. Şansızlıklar var. Şükrü Saraçoğlu ile ilgili acıyı çeken bendim. Benim için kapandı. Yine atmak istiyorlarsa atsınlar. Her maça gidiyorum Kadıköy'e... Orada yaşıyorum maçlara da gidiyorum. Kötüleri artık örnek vermeyelim. İyileri örnek verelim. Arnavutluk maçında muhteşem taraftarla muhteşem bir galibiyet alalım.

Abdullah Avcı açıklaması!

Abdullah Avcı'nın ifadeleri bana karşı söylenmiş sözler değildi. Bulunduğu durum itibariyle doğaçlama bir konuşmaydı. Moral bozukluğu içerisinde söylenmişti. Benim öğrencimdir, saygısızlık yapacağını sanmıyorum...

Burak da Cenk de hazır değil

Burak Yılmaz şu ana kadar beklediğimin çok altında kaldı. Cenk de antrenmana çıkıyor ama oynamıyor. Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil.

Güven iyi oynamadı

Benim tanıdığım Dorukhan ve Güven değillerdi. Güven'i ilk 11'de düşündüğümde de antrenmanda dağınıklığını gördüm. Öyle bir görüntü vardı. Buna rağmen oynattım ama iyi oynamadı. Oynasın diye onu Ümit Milli Takıma bıraktım.

Caner çağrılacak mı?

Caner Erkin istikrarsız gidiyordu, hücum olarak iyi maçları vardı. Abdullah Avcı, Caner'in sorunlarını hallettiği zaman Caner çok faydalı olur. Bunu başkan da biliyor. Şu an Milli Takım için düşünmüyoruz ama yarın olabilir.