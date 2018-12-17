Şenol Güneş'ten sihirli dokunuş

Şenol Güneş, kritik hamleleriyle Beşiktaş’ın sahadan puanla ayrılmasında büyük rol oynadı. İkinci yarının başında Caner ve Gökhan’ı sahaya süren Güneş, son anlarda da beraberlik golünü atan Mustafa’yı oyuna aldı.

17 Aralık 2018, Pazartesi 06:23
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Şenol Güneş'ten sihirli dokunuş

Bu sezon Beşiktaş’ın formsuz isimlerinden biri olarak gösterilen teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor karşısındaki performansıyla maçın çevrilmesinde kilit rol oynadı. Trabzon’un son anlarda bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapamasının ardından Güneş, ikinci devreye iki değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli hoca, Necip Uysal’ı çıkarıp Gökhan Gönül’ü, Ricardo Quaresma’yı çıkarıp Caner Erkin’i sahaya sürdü. Stoper ikilisini Medel-Vida yapan Güneş, Gökhan ve Caner’le kanatların gücünü artırıp, son anlarda da Güven’in yerine Mustafa Pektemek’i sahaya sürdü.

Hepsi işe yaradı

Deneyimli hocanın tüm hamleleri işe yaradı. Caner’in kullandığı kornerde top Onazi’ye çarptı, fark 1’e indi. Uzatmalarda da yine yandan gelen topta Gökhan kale önünde aşırdı, Mustafa kafayla beraberlik golünü attı.

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