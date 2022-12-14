Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Beşiktaş , İstanbul'daki ilk çalışmasının ardından Antalya'da kampa girmişti. Zirveye yaklaşmak için güç depolayan Siyah-Beyazlılar'da Rosier krizi patlak vermişti. Şenol Güneş'in Fransız sağ bek hakkında verdiği karar belli oldu. İşte detaylar...





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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

SAISS MÜJDESİ

Dünya Kupası'nda oyuncusu kalan tek takım olan Beşiktaş , Fas Milli Takımı'nda yarı final mücadelesi veren Romain Saiss'le bu gururu yaşarken bir yandan da oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili endişeli bir bekleyiş içinde kalmıştı. Fas Milli Takımı oyuncusu Beşiktaşlı Romain Sais'den iyi haber geldi. Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı Portekiz maçında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki savunmacı Beşiktaşlı yetkililerde bir görüşme gerçekleştirdi. Sais, yetkililere ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig 'de maç kaçırmayacağını söyledi.









ONUR BULUT BİLMECESİ

Sözleşme uzatma haberleri sonrası 28 yaşındaki sağ bek Onur Bulut'un temsilcilik haklarını elinde bulunduran Next Generation 360 isimli menajerlik şirketi bir açıklama yaptı. Oyuncunun temsilcisi Elyasa Süme tarafından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Gerçeği yansıtmamaktadır'

"Bazı basın yayın organlarında çıkan oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzındaki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ROSIER KRİZİ

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, disiplinsiz davranışları nedeniyle Rosier'i çalışmadan göndermişti. Teknik direktör kararıyla o gün idmandan gönderilen tecrübeli sağ bek bugün de idmanda yer almamıştı. Yıldız futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyordu. Deneyimli teknik adam Ahmet Nur Çebi'den eksik bölgeler için 4 transfer istemişti.

GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken başkasını almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu. İyi oynadığı zaman sorun yok ama bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir, normaldir. demişti. Rosier'in inişli çıkışlı bir durumda olduğunu belirten Güneş, "Böyle bir oyuncu elimizde varken yeni birisini almak doğru değil. Son zamanlarda dalgalı bir performansı var. Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum. Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Onur Bulut'u da beğeniyorum" diye konuşmuştu.

UYARI YAPILDI

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, Antalya kampında disiplinsiz davranışlarını sürdüren Fransız oyuncuyu son kez uyararak en kısa sürede toparlanmasını istedi. Aksi halde Valentin Rosier’in gözden çıkarılabileceği öğrenildi.

ÖZEL GÖRÜŞME

Beşiktaş’ın başarılı sağ beki Valentin Rosier disiplinsiz davranışlarıyla sabırları taşırdı. Antalya kampında tepki toplayan Fransız futbolcunun, teknik heyet tarafından son kez uyarıldığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rosier’i kazanabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etmişti. Ancak sezon başında bonservisine 4,8 milyon euro ödenen 26 yaşındaki oyuncunun Antalya kampında sorun çıkarmayı sürdürdüğü belirlendi. Tüm gayretlerine rağmen olumlu bir sonuç elde edemeyen Şenol Güneş’in Antalya’da Rosier’le özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Güneş’in deneyimli futbolcuyu son kez uyardığı ve en kısa sürede toparlanmasını istediği aktarıldı.

ROSIER'E BAĞLI

Buna göre 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Valentin Rosier, Beşiktaş’taki geleceğini kendisi belirleyecek. Fransız oyuncu disiplinsiz davranışlarına son vermesi halinde takımda kalacak. Aksi halde ara transferde Rosier’le yolların ayrılması gündeme gelecek. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş’in olumsuz rapor sunması durumunda tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak göndermek üzere düğmeye basacak.

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