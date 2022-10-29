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Şenol Güneş'ten Romain Saiss kararı!

Süper Lig'de 12. haftada Ümraniyespor ile oynayacağı maça hazırlanan ve takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta, sakatlığını tamamen atlatan Romain Saiss, tecrübeli hocadan forma bekliyor.

29 Ekim 2022, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş'ten Romain Saiss kararı!

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi. Faslı stoperden Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

Giresunspor ile oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanan Saiss sakatlığını tamamen atlattı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde savunma hattının lideri olan Saiss, performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Saiss'in yokluğunda Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ile Montero görev yaptı. Saiss'in dönüşüyle birlikte Montero'nun da kulübeye dönmesi bekleniyor. Güneş de Saiss'i 11'de düşünüyor. (Takvim)

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