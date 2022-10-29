Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi. Faslı stoperden Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

Giresunspor ile oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanan Saiss sakatlığını tamamen atlattı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde savunma hattının lideri olan Saiss, performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Saiss'in yokluğunda Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ile Montero görev yaptı. Saiss'in dönüşüyle birlikte Montero'nun da kulübeye dönmesi bekleniyor. Güneş de Saiss'i 11'de düşünüyor. (Takvim)