A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç maçında iki gol atıp yıldızlaşan Ozan Tufan hakkında basın toplantısında konuştu

Şenol Güneş, karşılaşmada iki gol atan Ozan Tufan’ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe’de iyi bir futbolcu olan Ozan’ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.





Ozan Tufan, A Milli Takım kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı



