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Şenol Güneş'ten Ozan Tufan'a: Daha yeni başlıyorsun

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç maçında iki gol atıp yıldızlaşan Ozan Tufan hakkında basın toplantısında konuştu. Güneş, Ozan Tufan'ın kendisini geliştirebileceğini inandığını ifade ederken oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini sözlerine ekledi

28 Mart 2021, Pazar 01:57 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş'ten Ozan Tufan'a: Daha yeni başlıyorsun

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç maçında iki gol atıp yıldızlaşan Ozan Tufan hakkında basın toplantısında konuştu

Şenol Güneş, karşılaşmada iki gol atan Ozan Tufan’ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe’de iyi bir futbolcu olan Ozan’ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.

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