Şenol Güneş'ten oyuncularına Şampiyonlar Ligi sözleri!

Son altı maçta yenemedikleri rakiplerini bu defa devirmenin planlarını yapan tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş “Kazanırsak Şampiyonlar Ligi kapısı açılacak” dedi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 07:46
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Şenol Güneş'ten oyuncularına Şampiyonlar Ligi sözleri!

Beşiktaş sezonun en önemli maçlarından birinde bu akşam sahasında lider Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Rakibiyle yaptığı son altı maçı kazanamayan, yirmi üç resmî karşılaşmada ise sadece dört galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar bu defa şeytanın bacağını kırmak ve kalan altı maç öncesi Şampiyonlar Ligi iddiasını artırmak istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta içinde sürekli olarak oyuncularıyla bir araya gelerek maçın önemine dikkat çektiği ve “Kazanırsak Şampiyonlar Ligi kapısı açılacak” dediği öğrenildi.

Başakşehir’in forvetleri Robinho ve Visca’yı durdurmanın planlarını yapan tecrübeli çalıştırıcının, orta sahayı kalabalık tutarak İrfan Can ve Emre gibi hücuma servis yapan oyuncuları etkisizleştirerek rakibi kilitlemeye çalışacağı öğrenildi. Başarılı teknik adamın zorlu maçta sahaya çıkaracağı on bir de şekillenmeye başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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