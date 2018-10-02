Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçına çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş İsveç'teki maçta takımda revizyon yapmayı planlıyor. Ligde pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacakları zorlu karşılaşmayı da düşünen Güneş bazı oyuncuları bu maçta koruma altına alacak. Kayseri önünde iyi bir performans gösteren Vagner Love'un yerine Larin bu maçta oynayacak.

Q7&LOVE KONYA'YA SAKLANACAK

Vagner Love'u Konyaspor maçında oynatmayı düşünen Güneş ayrıca takımın en büyük yıldızı Ricardo Quaresma'yı da ilk 11'de oynatmayacak. Bu oyuncunun yerine Lens Malmö önünde ilk 11'de başlayacak.

TÖRE&ROCO DA İLK ONBİRDE

Tecrübeli hocanın Malmö önünde Vida'yı da kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu maçta Larin ve Lens'in dışında Gökhan Töre ve Roco'nun da maça ilk 11'de başlamasının planlandığı gelen bilgiler arasında.

SOL KANATTA BABEL OYNAYACAK

Malmö önünde galip gelerek gruptaki avantajını daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i sol kanatta oynatacağı ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim