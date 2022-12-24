Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman öncesinde Güneş’in takımını etrafına toplayıp uyarılarda bulunması dikkat çekti

. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Takım, Spor Toto Süper Lig ’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e giderek kampa girecek.