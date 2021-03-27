A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşması öncesi konuştu. Güneş şunları söyledi: "Bizim için İstanbul'dan Malaga'ya gelmek, farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. Bir gün önce Olimpiyat Stadı'nda kar yağıyordu, şimdi burada plaj ve insanlar sahilde. İklim değişikliği gibi birçok etken olacak. Norveç yükselen bir değer, dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Fizik gücü ve takım oyununu iyi oynayan, bireysel yetenekleri iyi kullanan bir takım. Hollanda maçını unuttuk, sadece Norveç'e odaklandık. Kıran kırana bir maç olacak. Cesur ve yürekli oynayarak, iyi bir sonuçla kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz. Hollanda maçı sonrası buradan kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz."

'Zeki yok, Ozan sıkıntılı'

"28 kişilik kadrodan bizimle olmayan oyuncular var. 4 oyuncumuz yok. İrfan Can ve Nazım çıkarılmıştı. Merih yok ve son olarak Zeki Çelik de çıktı. Ozan Kabak’ın da sıkıntısı var. Maç saatine kadar bekleyeceğiz. Duruma bakacağız. Elimizdeki oyuncuların ülkenin beklentisine karşılık vereceğini düşünüyoruz.”

'Kaleciler gelmek istemezdi’

“Kalecilerden yana şanslıyız. Dört iyi kalecimiz var. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağrılan kaleci kampa gelmezdi, kaç tane yiyeceğini düşünürdü. Rakibimiz Cebelitarık'la oynadı, yarım saat uzaklıkta. Biz Hollanda ile oynayıp buraya geldik. Hem fizik hem iman gücümüzü sonuna kadar kullanarak istediğimiz sonucu umarım alırız. Dünya Kupası bu futbolun en büyük organizasyonu. Üst üste turnuvalarda olmak bizi çok mutlu eder. İnşallah başarırız ve takımın havası iyi durumda."