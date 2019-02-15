Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi. Güneş, Ljajic'in sarı kart gördüğü pozisyonunu da yorumladı.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu yaptığı açıklamalar...

Zor maçı kolaylaştırdık. Oyunu erkenden de kopartabilirdik. Rakibin eksik kalmasını da iyi kullandık ama hak ettiğimiz bir maçı kazandık. Böyle bkritik bir dönemde Malatya'yı Malatya'da yenmek önemliydi. bunun yanında hatalarımız da vardı ve bunları düzeltmemiz lazım.

Kaçan gollere ne diyorsunuz?

Siz ne diyorsunuz! Siz bulun bir ifade onu kullanayım. Kaçan goller sonrası hayıflanmak yerine üstüne gitmeliyiz. Oyuna dönmeliyiz

Ljajic'in sarı kartı

Ljajic'in gördüğü sarı kart kabul edilebilir değil. Ben maç sonunda o hatayı görünce moralim bozuluyor, üzülüyorum. Oyuncu da bunu yapmamalı.



