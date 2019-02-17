Beşiktaş’ın önceki akşam Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendiği maça damgasını Adem Ljajic vurmuştu. Attığı golün ardından sevincini korner direğine uçan tekme atarak yaşayan Ljajic, sarı kart görüp derbi öncesi cezalı duruma düşmüştü. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş’in, bu durumdan dolayı oyuncusuna soyunma odasında kızarak, “Böyle basit bir hareket senin tecrübendeki birine hiç yakışmadı” dediği öğrenildi.