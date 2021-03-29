2022 Dünya Kupası G Grubu'na harika başlayan A Milli Takımımız'ın bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinin başında, elbette teknik direktörümüz Şenol Güneş geliyor... Ay-Yıldızlılar'daki ikinci dönemini yaşayan Güneş, geldiği gibi Milliler'i sorunsuz bir şekilde EURO 2020 finallerine taşıdı. Uluslar Ligi'nde tecrübeli hocayla kötü bir performans çizsek de, Dünya Kupası Elemeleri'nde eski gücümüze kısa sürede kavuştuk; önce Hollanda'yı daha sonra Norveç'i eze eze yendik. Elemelere hep iyi başlayan Güneş ilk 3 maçta; 2002 Dünya Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik, EURO 2004'te ve EURO 2020'de 3'er galibiyet elde etti.

'Keyifli şekilde bitirelim'

Zorlu rakipler karşısındaki iki önemli zafer sonrasında yarınki Letonya mücadelesinde de işi sıkı tutmakta kararlı olan deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının hiçbir şekilde gevşemesini istemiyor. Güneş'in takımına, "Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin anlam kazanması için Letonya'yı mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bu maç da kendi içerisinde zor geçecektir. Disiplini elden bırakmadan, rakibi hafife asla almadan aynı şekilde işimizi yapmaya devam edelim. İlk bölümü keyifli bir şekilde 9 puanla bitirelim" dediği öğrenildi.



