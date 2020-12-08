Kura çekiminin ardından A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası’na katılmak için olağanüstü çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü. Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya’ya EURO 2004 öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç’in güçlü oyuncuları var. Dünya Kupası’na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız" dedi.

Cenk de inanıyor

Milli Takım'ın golcülerinden Cenk Tosun, "1. torbadan kimse çıksa zorlu olacaktı. 3. torbadan zor ve beklemediğimiz bir rakip çıktı ama yine de bizim kalitemizde bir takım gibi değil. EURO 2020 elemelerindeki performansımızı ortaya koyarsak bu gruptan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.