Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş, takıma dokunmaya başladı. Ligde Dünya Kupası nedeniyle verilen arada takımla yakından ilgilenen deneyimli hoca, turnuva sonrası lige hızlı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Yıldız futbolcuya daha fazla görev vermeyi planlayan Güneş, hücum aksiyonlarını da böylece artırmak istiyor. İşte detaylar...









KARTAL'DA YOĞUN MESAİ

Beşiktaş , FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig 'e verilen arada hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren akşam antrenmanını Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti.

ATİBA TARİHE GEÇTİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ederken F Grubu'nda Hırvatistan ile Kanada, kozlarını paylaştı. 90 dakika, Hırvatlar'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson, 73 dakika sahada kaldı. Özel bir gün yaşayan 39 yaşındaki ön libero, hem 'dalya' dedi, hem de ülkesinin tarihine geçti.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE NAGATOMO SÜRPRİZİ

Almanya ekibi Bochum’da forma giyen Japon kanat oyuncusu Takuma Asano’yu bonservisiyle almayı planlayan yönetim, bu isim için presini sürdürüyor.









Deneyimli oyuncunun, İstanbul ve Beşiktaş hakkında daha önce Galatasaray forması giyen milli takımdan arkadaşı Yuto Nagatomo’dan bilgi aldığı kaydedildi. Almanya’dan ayrılığa sıcak bakan Asano’nun, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye olumlu baktığı konuşuluyor.

GEDSON KARARI

Gedson’u serbest oynatacak Güneş bu hamle ile hücumda Cenk, Weghorst ve Muleka’nın daha çok topla buluşmasını sağlamayı hedefliyor.

Dünya Kupası için liglere verilen arada taraftarların özlediği Beşiktaş’ı ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalışan teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin yeni oyun anlayışında en kilit rollerden biri Gedson Fernandes’in olacak.

Güneş siyah beyazlı takımda orta alanda yaşanan performans düşüklüğüne rağmen sezon başından bu yana istikrarlı görüntüsünü sürdürmeyi başaran Portekizli futbolcuya bu bölgede daha fazla sorumluluk verecek.

14 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI

Bu sezon Weghorst ile birlikte 13’ü Süper Lig’de 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere çıkılan 14 maçın tamamında sahada yer alan iki isimden biri olan Gedson Fernandes ağırlıklı olarak merkez orta saha olarak görev yaptı. Yeni planla birlikte Gedson orta alanda ve ofansif bölgede serbest oynatılacak. Teknik ekibin hedefi bu rol değişimi ile birlikte hücum hattında Cenk, Weghorst ve Muleka’nın daha çok topla buluşmasını sağlamak ve şu ana kadar 2 asisti bulunan Gedson’un da skora katkısını arttırmak. (Hürriyet)







