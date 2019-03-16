Şenol Güneş'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Başlangıçtaki oyun planımızla sahadaki oyun örtüşmedi. Rakibin zaaflarını da biliyorduk ama harreketli olmamız lazımdı. pas alışverişlerimiz iyi değildi, sızmaları yapamadık. Adriano'nun ileri çıkmasını bekliyorduk ama o da sakatlanınca bunu da yapamadık. Sonra Necip de sakatlandı ve başka bir zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık.

İkinci yarıda daha etkiliydik, oyunun kontrolü bizdeydi. Raki,bin de fizik gücünün iyi olması kompakt oynaması oyunun biraz bu şekilde gitmesini sağladı.

Sayılar tabii ki önemli ama önemli olan verimli oynamak. Rakibin merkezi iyi kapatıp çabuk çıkacağını iyi biliyorduk ama abzı hataları malesef yapmış oldu. Bugün ilk yarıda ne savunmada ne hücumda yoktuk.

İkinci yarı daha iyi oynadık. Kazandık, taraftara da teşekkür ediyorum. Geçen bir şarkı dinliyordum Sinan Akçıl'dan, "Kalbini bana verdiğin için çok teşekkürler sevgilim" diye. Onu dinleyince hem taraftar hem kendim için düşündüm ama benim kalbim temiz ve onlara olan sevgim devam ediyor.

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Şenol Güneş'in genel basın toplantısındaki açıklamaları:

"ÇOK KOLAY TOP KAYIPLARI YAPTIK"

Ofansın yanı sıra defans arayışları da olduğunu belirten Güneş, "Bugün bir kişi daha çıkardık, bakalım haftaya ne olacak? Stopere orta sahadan adamlar aldık. Orta alandan oyuncu çekince ofansif olarak hamleleriniz daralıyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama biz bugün çok kolay top kayıpları yaptık. Rakip de basit atağa çıktı bu kayıplarda. Oyun içinde bloklar da koptu. Bireysel yanlışlar, ofansif ve defansif geçişler hep sıkıntılıydı. Kendimize göre denemelerimiz oluyor oyun içinde" ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ İKİNCİLİK"

Beşiktaş'ın bulunduğu konumun kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Bu ikincilik de olsa üçüncülük de olsa. Şimdi ikinciliği kovalıyoruz. İlk önceki hedefimiz ikincilik. Ondan sonra birinciliği düşünebiliriz. Ama zor görünüyor. Yakalayabileceğimiz en iyi yer şu an ikincilik. Her takım birbirini kovalıyor. Bu bir yarış. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük camialar. Şampiyonlukta bir baskı var üzerlerinde. Başakşehir bir avantaj yakaladı. Baskı yok üzerlerinde bir de farkı açtılar. Milli takım için uzun bir boşluk olacak. Takımların nasıl dönecekleri önemli bu aradan. Bu formları etkileyecek. Biz de dönüşte iyi bir form yakalayan Rize ile oynayacağız."

KARIUS KONUSU: ŞİKAYET ETMEM, KARAR VERİRİM

Karius'un, geçen hafta yaptığı açıklamalara tepki göstermesi ile ilgili konuşan Güneş, "O maçtan sonra söylediklerim belli. Moral olarak çökmüş oyuncunun sahada olması çok doğru değil. Ona saygısızlık olacak şekilde gazetelere taşıyanlar varsa bilemem. Seyircinin tezahüratlarını doğru bulmadığımı söyledim. Kendisine 'Bunun seni maçtan önce mi sonra mı etkiledi' diye sordum. Oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm" şeklinde konuştu.