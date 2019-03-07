Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, uzun süredir gündemde olmasına rağmen A Milli Takım’ın başına geçeceği iddialarını reddetmiş ancak sonunda anlaşma resmi olarak duyurulmuştu.

1 Haziran 2019 itibariyle A Milli Takım’ın başına geçeceği belirtilen Güneş’e, resmi açıklama sonrasında Siyah-Beyazlı camiadan tepki olmuştu. Deneyimli hocanın eski açıklamalarının aksine sezon bitmeden Milli Takım’a imza atması, ek olarak EURO 2020 Elemeleri’nde 22 Mart’ta Arnavutluk, 25 Mart’ta Moldova ile oynayacağı 2 maçta görev yapacağının da duyrulması sonrasında eleştiriler artmıştı.

Bu süreçte Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında yaşanan puan kayıpları sonrasında zirve yapan tepkiler sonrasında Güneş harekete geçti.

Maddi konular ve taraftar...

Tecrübeli teknik adam, bugün saat 14.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Şenol Güneş’in, bu buluşmada, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap vermesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcının gündeminde istifa etmek konusunun olmadığı ve Milli Takım süreciyle ilgili açıklamada bulunması planlanıyor.

Güneş’in, maddi konular sebebiyle Beşiktaş Yönetimi’yle ters düştüğü iddiaları başta olmak üzere taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine tepki göstermesiyle ilgili de görüşlerini aktaracağı konuşuluyor.