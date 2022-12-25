Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile bugün deplasmanda oynayacakları kritik müsabaka öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu. Zirve yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hoca, isteklerini tek tek sıraladı.





Gaziantep FK’nın kendi sahasında iyi futbol oynayan ve kolay kolay kaybetmeyen bir takım olduğunu aktaran Şenol Güneş’in, “Dünya Kupası’nın ardından kupa maçımızı kazandık. Lige de galibiyetle başlamamız lazım. Öncelikle iyi savunma yapalım, sahanın tamamında topa sahip olalım, oyun gücümüzle golü nasıl olsa buluruz. Savunmada risk istemiyorum. Temaslı oynayın, hücum oyuncularına asla boş alan vermeyin. Savunmadaki işimizi ne kadar iyi yaparsak karşılaşmayı kazanma şansımız o kadar yüksek olur. Gaziantep’te kazanırsak hem zirve yarışındaki iddiamızı güçlendiririz hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerimize bir mesaj vermiş oluruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.









Cenk ve Weghorst birlikte

En önemli gol kozları Cenk ve Weghorst’u ilk 11’de sahaya sürecek olan siyah-beyazlı teknik adam, orta saha oyuncularından hücuma daha fazla destek vermelerini de istedi.

Şenol Güneş’in Gedson, Redmond, Salih, Dele Alli, Nkoudou ve Hutchinson başta olmak üzere orta alan ve kanatlarda görev yapan isimlerden Cenk ve Weghorst’a pozisyon hazırlamalarını istediği kaydedildi.

Üç oyuncu sarı sınırında

Kartal’da Gaziantep FK sınavı öncesi üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Valentin Rosier ve Salih Uçan bugün kart görmeleri halinde Adana Demirspor’la 29 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta oynanacak zorlu karşılaşmada cezalı duruma düşecek.





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Taktik antrenmanla hazırlık tamamlandı

Beşiktaş dün öğle saatlerinde basına kapalı gerçekleştirdiği son antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve çeşitli pas çalışmalarından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı aktarıldı. Kartal akşam özel uçakla Gaziantep’e giderek kampa girdi.

Teknik patron Şenol Güneş, Gaziantep deplasmanında hafta içi Şanlıurfaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunda değişiklikler yapacak. Kaleyi Mert Günok’a teslim edecek olan Güneş, Tayyip Talha, Welinton ve Gedson Fernandes’i de 11’de sahaya sürecek. Kartal’da kendisini iyi hisseden Josef de Souza kadroda yer aldı. Sakatlıkları bulunan Ghezzal ve Saiss ise maçta forma giyemeyecek.

Şenol Güneş ile Gaziantep'in teknik patronu Erol Bulut ligde 5. kez rakip olacak. Güneş, Bulut'un Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.