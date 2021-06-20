Şenol Güneş'ten flaş tepki! Oyuncuları ilk kez beklemedi...
Euro 2020 grup aşamasında üç maçını da kaybeden A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından tepkisini gösterdi. Beklenen oyunu üç maçta da sergileyemeyen Milli Takım'da Şenol Güneş ilk kez oyuncuları beklemeden soyunma odasına gitti
Euro 2020 grup aşamasında üç maçını da kaybeden A Milli Takım 'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçının bitmesi ile birlikte soyunma odasına gitti.
A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp ve milli takımlarda çıktığı her maçta son oyuncu içeri girene kadar kenarda beklerken İsviçre maçında son düdük çalar çalmaz soyunma odasına gitti. Güneş belki de ilk kez böyle bir tepki gösterdi