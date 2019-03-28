Bir yandan ekonomik krizle uğraşan ve futbolculara ödeme yapamayan Beşiktaş, diğer taraftan teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayıramadığı için önünü göremiyor.

Kriz şimdi de Guti Hernandez’e sıçradı. Şenol Güneş’in sezon sonunda A Millî Takım’a gidecek olmasından dolayı teknik direktör arayışında olan yönetimin ilk tercihi Guti olmuştu. Hem Başkan Fikret Orman hem de A Takım’dan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, kalan haftalarda İspanyol teknik adamın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini üstüne basa basa ifade etmişlerdi. Millî mesainin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine dönen Şenol Güneş’le bu konu hakkında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Bu görüşmede Başkan Orman ve ekibi, Guti’nin daha fazla inisiyatif alması yönünde isteklerini iletirken Güneş’ten gelen cevap menfi yönde oldu.

Orman kararlı

Kalan haftalarda geri planda durmayı kabul etmeyen Güneş’in “Önümüzde çok kritik maçlar var. Buradaki işim henüz bitmedi. İşimi yarım bırakmam. Takımın Şampiyonlar Ligi şansı var. Puan farkı da sadece beş. Bu şartlarda ipleri bir başkasına veremem” diyerek yönetimin isteğine karşı çıktığı öğrenildi. Güneş’in ayrıca Guti’yi yetersiz gördüğü ve çok stresli geçecek olan kalan sekiz haftanın altından kalkamayacağı görüşünde olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak yönetimin bu konudaki ısrarları biteceğe benzemiyor. Yönetimin çoğunluğunun Guti baskısını dikkate alan Başkan Fikret Orman’ın, Şenol Güneş’le tekrar bir araya geleceği ve bu defa Guti Hernandez’in de görüşmede yer alacağı öğrenildi. Orman’ın, on bir gün sonra oynanacak Çaykur Rizespor maçına kadar bu krizi çözmekte kararlı olduğu belirtildi. (Türkiye Gazetesi)