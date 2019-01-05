Beşiktaş'ın, Antalya Belek’te yapacağı kamp öncesi yaşananlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yönetim kurulu kararıyla Ricardo Quaresma, Cyle Larin, Vagner Love, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin kadro dışı bırakıldı. 1 Ocak’ta alınan bu kararın ardından Beşiktaş yönetimi Belek kampı öncesi geri adım attı. Sürpriz bir şekilde Ricardo Quaresma ve Cyle Larin affedilip, kamp kadrosuna alındı. Bu baş döndüren gelişmelerin nedenini Akşam öğrendi. Kadro dışı kararından Teknik Direktör Şenol Güneş’in talebiyle ve Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla vazgeçildiği öğrenildi.

AF HERKESİN YARARINA OLUR

Yönetimin kararını duyar duymaz büyük bir şok yaşayan Teknik Direktör Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman’ı aradı. Gelişmeleri Başkan’la birlikte değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Burak Yılmaz’ı transfer ediyoruz ama Quaresma’yı kadro dışı bırakıyoruz. Tamam Burak iyi golcü, ben alınmasını çok istedim ama ona ortayı kim yapacak. Quaresma’yı kadro dışı bırakırsak Burak da bekleneni veremez ve büyük sıkıntı yaşarız. Quaresma’nın affedilmesi herkesin hayrına olur. Bu kararın duygusal olduğunu düşünüyorum, yeniden değerlendirirseniz sevinirim” diye tavsiyede bulundu.

LARİN’İ DIŞLARSAK KAYBEDERİZ

Güneş, Quaresma ile birlikte Cyle Larin’in de kampa katılmasını istediğini, bu şekilde hazır bir oyuncunun satışının ya da kiralanmasının daha kolay olacağını belirtti. Tecrübeli teknik adamla Başkan Orman arasında yapılan fikir alışverişinin ardından, Başkan inisiyatif alıp, iki oyuncuyu da affetti. Ardından iki oyuncunun da isimleri Antalya kampı kadrosuna yazıldı. Şenol Güneş, oyuncuları da bu konuda bir açıklama yapmamaları için uyardı. Diğer isimler içinse Güneş’in bir af talebinin olmadığı öğrenildi. (Akşam)