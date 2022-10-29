Son dakika haberleri… Beşiktaş 'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı. Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramadığı gözlemlenen Fransız teknik adam, alınan saha sonuçlarında da istikrar sağlayamadı. Ismael, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olması, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.





ŞENOL GÜNEŞ İMZAYI ATTI

Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak. Güneş, Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda başlayan ve 2018-2019 sezonunda ligin son maçıyla tamamlanan 4 yıllık döneminde siyah-beyazlı takımda önemli başarılara imza attı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la Süper Lig 'deki şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 220 gol gördü.

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İMZA TÖRENİNDE OLAY GÖNDERME

Sabah'ın derlediği haberde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, kendisine altyapı ve genç oyuncularla ilgili soruya isim vermeden Arda Güler örneğiyle yanıt verdi. Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" dedi.

Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler bu yıl Jorge Jesus yönetiminde tüm kulvarlarda 11 maçta 236 dakika şans buldu. Sadece Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girerek 2 gol attı. Arda Güler, Rennes maçının son bölümünde de oyuna sonradan dahil oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Arda Güler'in neden fazla şans bulamadığına dair şu açıklamayı yapmıştı: "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var."



