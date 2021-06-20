EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Ay Yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı, dev turnuvaya puansız ve son sırada veda etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır bekledikleri EURO 2020'de güzel bir hikaye yazmayı ancak başaramadıklarını vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

'Güzel bir hikaye yazmak isterdik'

''Üzgünüz çünkü bu turnuvayı uzun zamandır bekliyorduk. Herkesin Milli Takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir hikaye yazmak isterdik. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hedefti.''

'Golleri kaçıran bizdik onlar geldi golü attı'

''Kötü başladık. Bir özgüven kaybı yaşadık. Arkasından ikinci maç çok daha ağır bir şekilde. Buna rağmen bugün iyi başladık maça. Golleri kaçıran bizdik onlar geldi golü attı. Bir şey kötü gitti mi bazen her şey kötü gider.''

'Bu turnuva bizim için iyi geçmedi'

''Gruptan goller, puanlar atarak çıkmak isterken golü de bugün zor bulduk, puan alamadık. Bu bizim için bir imtihan. Genç bir takım. Bunları düzeltip daha iyi futbol oynayacaklarını biliyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi.''



