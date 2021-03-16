Şenol Güneş’ten Erhan Önal için taziye mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden paylaşılan mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Birlikte ay-yıldızlı formamızı terlettiğimiz, sevgili arkadaşım Erhan Önal’ın vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden, gerek sporcu kalitesi, gerekse de beyefendi kişiliğiyle derin izler bırakan Erhan Önal’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."