Şenol Güneş’ten ‘Dev’ sözler

A Milli Takım’la 4 yıllık anlaşma sağlayan ve 1 Haziran’dan itibaren yeni görevine resmen başlayacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi vizesiyle veda etmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı hocanın, yöneticilerle yaptığı görüşmede Devler Ligi planını paylaştığı öğrenildi.

Medipol Başakşehir ve Galatasaray’la aralarındaki puan farkı nedeniyle şampiyonluk şanslarının çok az olduğuna vurgu yapan Güneş’in, “Kalan 8 maçta benim tek amacım bu takımı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak. Şampiyonluk şansımız artık çok az ama Beşiktaş’ı ikinci yapmadan kulüpten ayrılmayı hiç istemem. Bunu başarabilmek için son 8 maçta ne gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Şenol Güneş, Çaykur Rize maçı öncesi futbolcularıyla da bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İkincilik hedefine ulaşma yolunda çok kritik bir müsabaka oynayacaklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, “Rakibimiz bildiğiniz gibi ikinci yarının en başarılı takımlarından biri. Zor bir deplasman maçı oynayacağız. Ancak sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyorsak böyle deplasmanlardan kayıpsız dönmeliyiz. Bazı eksikliklerimiz var fakat bizim için çok ciddi bir durum değil. Kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok” diyerek oyuncularından üç puan istediği kaydedildi.

(Milliyet)