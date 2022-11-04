Şenol Güneş'ten derbide 3 oyuncuya özel önlem
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş’ten Galatasaraylı 3 oyuncu için uyarı. Emre ve Kerem’in bindirmeleri için savunmayı uyaran Güneş hücum hattından da bu ikilinin yaratacağı boşlukları değerlendirmelerini istedi. Torreira için de özel tedbir alınacak.
Beşiktaş , Galatasaray ’a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanırken (2B, 8M) 2015-16 ve 2016-17’deki bu galibiyetlerde takımın başında bulunan Şenol Güneş yarın da bu istatistiği devam ettirmekte kararlı. Siyah beyazlılar ezeli rakip ile oynanacak zorlu karşılaşma için taktik antrenmanlarını sürdürürken tecrübeli teknik adam da Galatasaray ile yaptığı analizleri takımıyla paylaşmaya devam ediyor.
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SOL KANAT KRiTiK
Hürriyet'in haberine göre; Güneş’in öğrencileri ile yaptığı toplantılarda sarı kırmızılı takımda özellikle 3 oyuncuya dikkat edimesini istediği öğrenildi. Bunların ikisi Galatasaray’ın sol kanadında önlü-arkalı oynaması beklenen Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu. Ofansif özelliklere sahip bu ikinci oyuncunun yapacağı bindirmeler için savunmacıları uyaran Şenol Güneş, hücum oyuncularından da Emre ve Kerem’in yaratacağı boşlukları değerlendirmelerini istedi.
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KiLiT ADAM TORREiRA
Deneyimli teknik adamın ayrıca Galatasaray orta sahasının lideri olan, direnci ve temposuyla dikkat çeken Lucas Torreira’nın hem hücumda hem de savunmada kilit bir rol üstlendiğine vurgu yaparak bu oyuncuya rahat alan bırakılmaması gerektiğini anlattı.
UZAKTAN ŞUT ATIN
Güneş ayrıca savunmadan riskli hareketlerden kaçınmaları uyarısında bulunurken hücum hattındaki futbolculardan Fernando Muslera’ya uzaktan şut atmalarını istediği ifade edildi.