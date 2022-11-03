Beşiktaş ’ta Galatasaray mesaisi sürüyor. Siyah beyazlılar son antrenmanını yaptıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu mücadelede sahaya çıkaracağı futbolcuları netleştirmeye çalışıyor.

Trtspor'un haberine göre; Güneş'in 5-2 kazandıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının 11'inde fazla değişiklik yapması beklenmiyor.

Kalede Mert Günok’a görev vermeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, savunmanın sağında Rosier, solunda ise Masuaku’ya göre verecek. Stoper ikilisinde Saiss ve Tayyip Talha forma giyecek.

Orta sahadaki üçlüyü bozmayı düşünmeyen Güneş’in Josef De Souza, Salih Uçan ve Gedson Fernandes’i oynatmayı planladığı öğrenildi.

ÇİFT FORVET OLACAK

Hücum hattında ise HangiKredi Ümraniyespor maçında 2’şer gol atan Cenk Tosun ve Wout Weghorts’un forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sağ kanat için 2 alternatif var. Deneyimli çalıştırıcı, Redmond ve N’Koudou arasında tercih yapacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de müsabaka günü tesislere giderek futbolcularla görüşeceği ve maç primini açıklayacağı da gelen haberler arasında.