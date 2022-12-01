Kartal’da Dele Alli’nin Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen aradan sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Everton’dan kiralık olarak kadroya katılan İngiliz yıldızın hazırlık sürecinde toparlanarak sezonun kalan maçlarında beklentilere yanıt vereceği düşünülüyor.

Dele Alli'nin Everton'a Attığı Goller

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DAHA FAZLA YARARLANACAK!

Teknik Direktör Şenol Güneş, Dele Alli’den daha fazla yararlanmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlı hoca, yeteneklerine güvendiği oyuncuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.





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DÖRT YIL ÖNCE 100 MİLYON EURO

Dört yıl önce tam 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dele Alli’nin kaliteli bir futbolcu olduğunu aktaran Güneş, “Dele Alli henüz 26 yaşında ve şu an bana göre İngiltere Milli Takımı ile birlikte Katar’daki Dünya Kupası’nda olmalıydı. 3-4 yıl önce geldiği noktaya bakarsak şu an futbol kariyerinin en iyi zamanlarını geçirmesi gerekirdi. 23-24 yaşındayken zirveyi gören bir oyuncunun, 26 yaşındayken böyle bir düşüş yaşamaması lazım” dedi.





"DAHA FAZLA MOTİVE OLMALI"

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş ’ın teknik patronu, Dele Alli’nin yetenekleriyle takıma büyük güç katabilecek bir isim olduğunun da altını çizdi. Şenol Güneş, “Dele Alli eski görkemli günlerine dönmek için daha fazla motive olmalı, daha fazla gayret göstermeli. Bizim Dele Alli’yi kazanmamız lazım. Kendini bulursa orta saha ve hücum hattında fark yaratır” ifadelerini kullandı.